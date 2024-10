Molo Clementino, esposto contro la Soprintendenza

Il Molo Clementino per le grandi navi da crociera non s’ha da fare. Ai mille atti e alla miriade di discussioni politiche attorno al caso che coinvolge le ultime due giunte comunali, adesso si aggiunge anche un esposto dell’associazione Vas (Verdi ambiente e società, da non confondere col termine tecnico di Valutazione ambientale strategica) contro la Soprintendenza Unica delle Marche per i beni culturali. L’associazione Vas, che nel giugno scorso ha aperto un circolo anche nel capoluogo dorico, in collegamento con altre organizzazioni ambientali del territorio, denuncia la pericolosità dell’attivazione del molo per le navi da crociera nei confronti delle opera monumentali e culturali presenti all’interno o nelle immediate vicinanze dello scalo dorico. Tra le sigle aderenti anche quella più attiva sul fronte portuale, ossia il Comitato Porto-Città. L’esposto della Vas è diretto all’iter autorizzativo del banchinamento del molo Clementino, un meccanismo che dovrebbe rallentare l’iter della realizzazione di un’opera molto discussa. Voluta dalla precedente giunta comunale di centrosinistra, non è vista di buon occhio dall’attuale sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che però si è detto impotente di fronte allo sviluppo che l’opera stessa, fortemente voluta dall’Autorità portuale, ha imboccato. Il lavoro procede sotto il profilo progettuale e una volta superati gli ostacoli si arriverà alla fase definitiva e all’affidamento dei lavori. Fortemente contrarie, appunto, tutte le associazioni ambientalistiche cittadine e il consigliere comunale di sinistra Francesco Rubini (Altra idea di città).