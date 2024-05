Monsano, due sfidano l’uscente

Verso le urne dell’8 e 9 giugno, presentate tutte le liste (tutte civiche): in tre in lizza a Monsano, due ciascuno a Monte San Vito e Camerata Picena dove entrambi i sindaci uscenti, Thomas Cillo e Davide Fiorini tentano il bis. Nei tre Comuni a valle di Jesi si accende la sfida elettorale ora che le candidature sono ben definite.

A Monsano Gian Marco Conti (Unione civica per Monsano) e Diego Franzoni (Monsano insieme) sfideranno il sindaco uscente Roberto Campelli (Progetto Monsano) che tenta il terzo mandato. A Monte San Vito il sindaco Thomas Cillo (Monte San Vito Cambia) dovrà vedersela con l’ex vicesindaco Mirco Anselmi (lista Mirco Anselmi sindaco). Ecco i candidati consiglieri in lista con Cillo: Elisa Coacci, Davide Bianchini, Federica Casavecchia, Francesca Cinti, Michele Donati, Raffaela Maggi, Piero Medi, Davide Pergolini, Sara Pierluca, Fabio Piombetti, Enrico Rosi e Davide Venere. Ecco i consiglieri in lista con Anselmi: Mauda Manoni, Donato Acampora, Alessia Paci, Marco Federici, Marzia Pompignoli, Alessio Pellegrini, Rita Sticozzi, Cristiano Luciani, Francesca Sienkiel, Massimiliano Cercaci, Elisa Campomaggi e Sebastiano Gigli.

A Camerata Picena a tentare lo sgambetto al sindaco uscente Davide Fiorini c’è Marcello Casamassima fino ad oggi all’opposizione (Alternativa per Camerata).