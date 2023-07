Monsano è pronta: si va a tutto folk Chitarre pop, tarantella e pizzica

Torna il Monsano Folk festival con 12 concerti, tutti a ingresso libero. Si comincia il 5 agosto con un evento itinerante del mattino dalle 8 alle 9 per dare la sveglia a tutti i monsanesi, con il suono insistente, travolgente della piccola pazza, indiavolata e coloratissima bandella recanatese dei Frati Eno-confortuali. Una serenata di sveglia ambulante e insistente dal titolo: "Apri ll’occhi ch’è dì".

Alle ore 9, al termine della gioiosa e chiassosa performance, nella piazzetta Matteotti. colazione per tutti.

La prima giornata inaugurale si concluderà in piazza dei Caduti, alle 19, con il concerto del Ricordo e della memoria dove a cura di Gastone Pietrucci, ci sarà l’omaggio de La Macina a Telemaca Cagnoni Gori e Augusta Marcelli Bruschi in Rose d’amor. Il 6 agosto ci si sposterà a Polverigi per il concerto-incontro della sera delle 21,30, nel chiostro di Villa "Nappi".

Per la prima volta al festival, il cantautore molisano, Paolo Capodacqua, autore e musicista poliedrico, chitarrista dallo stile personalissimo, "uomo-orchestra", per ventidue anni dell’indimenticabile, grande cantautore bolognese Claudio Lolli. Il 10 agosto (ore 21,30) al castello del Cassero di Camerata Picena protagonista sarà Sara Modigliani, grande voce storica del folk revival e della canzone romana: accompagnata dalla chitarrista classica Sonia Maurer, presenterà rigorosamente in acustica Piccola storia della canzone romana.

E poi l’11 agosto a Serra de’ Conti in piazza Gramsci, il duo napoletano Leggermente a Sud (Raffaella Rufo, organetto, voce, flauto, tamburi e Paride Zita, voce, chitarra, tamburi) in Trasite dint’o cerchio. Musica popolare del sud Italia: tammurriate, tarantelle, pizzica pizzica, villanelle, fusi con i ritmi mediterranei. Il 12 agosto si tornerà a Monsano in piazza Caduti (ore 21,30) per il concerto Grande della Sera con Macina-Gang di nuovo insieme nel loro Nel tempo e oltre cantando… ed oltre…ed oltr". Un affascinante percorso musicale più che ventennale di questi due "storici" gruppi del folk e del rock italiani. Tanti gli appuntamenti fino al 20 agosto in diverse location della provincia.

Sara Ferreri