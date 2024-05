Monsano verso le urne, Diego Franzoni sfida il sindaco uscente Roberto Campelli

Monsano (Ancona), 9 maggio 2023 – Si scaldano i motori della campagna elettorale: a Monsano il sindaco uscente Roberto Campelli tenta il terzo mandato con la sua Progetto Monsano. A sfidarlo è Diego Franzoni, candidato a sindaco della lista “Monsano Insieme”. “Intendiamo proseguire con la realizzazione dei punti del nostro programma – spiegano Roberto Campelli e i suoi - che prevede una serie di lavori di manutenzione di strade e adeguamento dei parcheggi in aree con alta densità demografica, la riqualificazione di parchi, piazze e impianti sportivi finalizzata anche alle attività giovanili di aggregazione, l'efficientamento energetico degli edifici comunali, lavori di mitigazione dell'emergenza idrogeologica, valorizzazione di nuovi sentieri tramite strade vicinali. Sarà mantenuta grande attenzione al sociale e ai servizi educativi tramite collaborazione con l'Asp territoriale, proporremo la realizzazione di una Rsa negli spazi occupati dalla ex scuola di via Roma di cui è stata pianificata la demolizione. In generale continueremo a sensibilizzare tematiche e progetti di sostenibilità ambientale”. Ecco la lista dei candidati consiglieri con Campelli: Alessandrini Elisa, Tonino Cingolani, Roberto Rossetti, Gianni Marasca, Francesca Ceppi, Canonici Mara, Claudio Marini, Giuseppina Pistoli, Diego Tiranti, Rosita Pigliapoco e Matteo Monti. “Sono vissuto molti anni a Monsano – spiega Diego Franzoni e anche dopo essermi trasferito ad Ancona ho continuato a frequentarlo e a coltivare le amicizie. Il mio legame con questo paese non si è mai interrotto. Mia moglie, Cristiana Balducci, è di Monsano e la mia è una delle famiglie più storiche e radicate del paese. Vengo da una storia di attenzione ai giovani: mia mamma ha insegnato nelle scuole di Monsano quasi venti anni, così come mio padre che è anche stato vicepresidente della Pro Loco, consigliere ed assessore comunale proprio a Monsano”. È stato docente di Elettronica e Telecomunicazioni dal 1986 al 2023 a Jesi all’istituto tecnico industriale Marconi. Tuttora esercita la professione d’Ingegnere dell’informazione. “Il nostro programma elettorale – spiega- è frutto anche delle risposte dei cittadini monsanesi al questionario somministrato a febbraio e delle indicazioni e suggerimenti raccolti durante gli incontri con le diverse realtà dell’associazionismo.” Ecco i candidati consiglieri con Franzoni: Animali Stefano, Sara Battisti, Roberta Bertini, Alessandro Carotti, Sofia Micucci, Nicolò Pierandrei, Antonella Pirani, Emma Possedoni, Francesco Russo, Vincenzo Russo, Sandro Sbarbati, Nevia Vizintin.