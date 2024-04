Monte San Vito piange il missionario padre Matteo Pettinari, morto in Costa d'Avorio

Monte San Vito (Ancona), 19 aprile 2024 – Un terribile incidente in Costa d’Avorio dove era in missione da 13 anni non ha lasciato scampo a padre Matteo Pettinari, 43enne. di Monte San Vito. Missionario della Consolata della diocesi di Senigallia da anni vive ne Nord della Costa D’Avorio, nella regione di Dianra, dove è inserito in una comunità con altri due confratelli, ed era il punto di riferimento per l’intera popolazione. La tragica notizia stamattina è rimbalzata nella piccola comunità di Monte Sa Vito a cui padre Matteo era molto legato. “Questa notte in Costa d’Avorio a causa di un incidente stradale – ha informato il vicario generale della Diocesi - è entrato nella vita eterna padre Matteo Pettinari, missionario della Consolata. Siamo vicini al papà, alla sorella, al fratello a tutti i parenti, ai missionari e a tutta la missione con il nostro profondo cordoglio e la nostra fervente preghiera”. In Costa d’Avorio a Dianra ha lavorato per la costruzione di una chiesa e di un ospedale. Il tragico incidente la notte scorsa. Padre Matteo era in auto e si è scontrato con un autobus di linea. Un frontale violentissimo che non gli ha lasciato purtroppo scampo. "Siamo distrutti: la comunità di Monte San Vito - commenta addolorato il sindaco Thomas Cillo - si stringe profondamente addolorata attorno alla famiglia Pettinari per l’improvvisa perdita di Padre Matteo. Ogni iniziativa in programma verrà rinviata a data da destinarsi"