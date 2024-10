Montemarciano e Fc Osimo: le capoliste in casa

Impegni casalinghi per le nuove capoliste del girone B di Prima Categoria. Fc Osimo e Montemarciano, eliminate dalla Coppa Marche, ospiteranno rispettivamente Castelleonese e Staffolo per cercare di confermarsi in vetta. Dietro Real Cameranese e Borgo Minonna attese al riscatto.

Nel girone C la Passatempese cercherà i tre punti e il sorpassso in classifica nei confronti di un San Claudio che la precede di una sola lunghezza. Argignano a Montecassiano per cogliere i primi punti.

Il programma. Prima categoria, quarta giornata (ore 15:30).

Girone B. Oggi: Pietralacroce-Castelbellino (ore 14:30), Borghetto-Real Cameranese, Castelfrettese-Filottranese, Fc Osimo-Castelleonese, Labor-Sampaolese, Montemarciano-Staffolo, Olimpia Marzocca-Borgo Minonna, Ostra-San Biagio. Classifica: Fc Osimo e Montemarciano 7; Real Cameranese e Borgo Minonna 6; Castelfrettese, Ostra, Borghetto, Filottranese, Pietralacroce, Olimpia Marzocca e Labor 4; Castelleonese 3; Sampaolese 2; San Biagio, Castelbellino e Staffolo 1.

Girone C. Oggi: Borgo Mogliano-Urbis Salvia (ore 14:30), Casette d’Ete-Real Elpidiense (ore 15), Camerino-Castelraimondo, Montecassiano-Argignano, Montecosaro-Belfortese, Passatempese-San Claudio, Portorecanati-Elite Tolentino. Domani: Montemilone Pollenza-Potenza Picena. Classifica: Potenza Picena e Real Elpidiense 7; Montecassiano, San Claudio e Borgo Mogliano 6; Passatempese e Belfortese 5; Elite Tolentino, Montemilone Pollenza e Urbis Salvia 4; Castelraimondo e Montecosaro 3; Camerino 2; Portorecanati e Casette d’Ete 1; Argignano 0.