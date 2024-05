Montemarciano piange il farmacista Bartolini

Domani alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Montemarciano, si terrà il funerale di Aroldo Bartolini, storico farmacista di Montemarciano. Il dottor Bartolini aveva 87 anni. Nel 1979 aveva aperto la farmacia a Montemarciano, dopo avere lavorato, sempre come farmacista, a San Lorenzo in Campo e a Fratte Rosa. Quasi mezzo secolo dietro al bancone a consigliare farmaci, ma anche ad ascoltare con pazienza e disponibilità i tanti clienti. A seguire le orme del padre sono stati i figli Federico e Nicoletta, entrambi a servizio dell’attività di famiglia al fianco di Aroldo. Un’attività nella piazza centrale di Montemarciano, dove ogni giorno i clienti più affezionati passavano anche per un semplice saluto. Ieri, alle 16, è stata allestita la camera ardente nella casa funeraria di via Marconi a Falconara. Domani, invece, parenti, amici e conoscenti, ma anche i tanti clienti che il dottor Bartolini ha assistito per anni e anni, gli daranno l’ultimo saluto. Ieri, la notizia della sua morte ha fatto il giro della città lasciando nella sconforto quanti lo conoscevano. Tanti gli attestati di vicinanza arrivati ai familiari di Bartolini, ma sono anche tanti i messaggi comparsi sui social in queste ore, dove lo storico farmacista di Montemarciano è anche ricordato con degli aneddoti che sottolineano la sua gentilezza e pure la grande umanità. si. sa.