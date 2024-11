Morta dopo l’operazione all’omero: "Una tromboembolia polmonare"

"Una tromboembolia polmonare dovuta ad una trombosi venosa profonda degli arti inferiori". E’ questa la causa della morte di Fabiana Bernagozzi, la 69enne anconetana deceduta in seguito a un intervento ortopedico all’ospedale di Torrette e su cui la Procura di Ancona ha aperto un’inchiesta. Il responso sull’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale di Torrette è stato coimunicato ieri sera ai familiari dal consulente tecnico di parte il dottor Andrea Mancini che nalla sua relazione scrive: "Ho partecipato in qualità di consulente tecnico di parte all’autopsia eseguita in data odierna (ieri ndr ) sulla signora Bernagozzi Fabiana, deceduta il 31 ottobre 2024. Le preliminari risultanze dell’autopsia consentono di rilevare, quale causa del decesso,una tromboembolia polmonare dovuta ad una trombosi venosa profonda degli arti inferiori. Non si sono rilevati altri elementi casualmente determinanti per il decesso del soggetto. Sussiste pertanto più di una ipotesi che possa far ricondurre il decesso ad una errata gestione della paziente durante il ricovero nella struttura ospedaliera dorica. Si consiglia pertanto la disamina accurata della documentazione medica della struttura ospedaliera che dovrà essere messa a disposizione del consulente tecnico del pubblico ministero ed anche, ovviamente, del sottoscritto consulente tecnico di parte". I familiari della signora avevano presentato subito un esposto alla Procura con l’avvocato Federica Battistoni.

S’indaga per omicidio colposo contro ignoti in attesa di capire cosa sia realmente successo. La donna ha subito un infortunio domestico il 23 ottobre scorso, fratturandosi l’omero. L’intervento chirurgico venne eseguito il 29 ottobre, sei giorni dopo la caduta. Il 31 la 69enne si è alzata dal letto, ha fatto pochi passi ed è caduta a terra ed è morta.