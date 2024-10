Morto Franco. Tiraboschi: aveva 88 anni

È morto nei giorni scorsi ad Ancona all’età di 88 anni Franco Tiraboschi. Ne dà notizia la Cna di Ancona che esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Tiraboschi, membro della Presidenza di Cna Pensionati e figura di spicco dell’associazione, deceduto nei giorni scorsi". Franco Tiraboschi, fratello dell’ex deputato e sottosegretario socialista Angelo Tiraboschi, figli di Fernanda Paci Tiraboschi staffetta partigiana impegnata nella Resistenza accanto al marito Amato Tiraboschi, "ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la Cna, distinguendosi come componente attivo, pensante e propositivo, con un contributo determinante nell’organizzazione di numerose iniziative, in particolare legate al tema della longevità nell’ambito del progetto VitAttiva, che lui stesso ha contribuito a creare e promuovere". È stato anche presidente dell’Assemblea del Comitato di partecipazione dei cittadini dell’Inrca di Ancona. "La sua dedizione al benessere della comunità e l’attenzione ai temi della salute hanno caratterizzato il suo lungo percorso".