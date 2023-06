Mostra "Per un pugno di... colori" Ecco l’arte del pugile-pittore Riga

Tutti lo conoscono come ex pugile, e come organizzatore di grandi eventi con ospiti di fama nazionale. Ma Miro Riga è anche un apprezzato pittore, come dimostrerà la personale che sarà inaugurata sabato (ore 17.30) al Mercato coperto di Falconara. Il titolo è ‘Per un pugno di... colori’, e contiene un doppio riferimento: quello al cinema western (non a caso sulla locandina della mostra appare un ritratto di Clint Eastwood) e quello al pugilato, con la parola ‘pugno’. A ‘recensire’ l’opera di Riga sarà Antonio Luccarini, uno dei tanti ospiti annunciati. Tra gli altri, il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, quello di Falconara Stefania Signorini, Elisa Di Francisca, il velista Alberto Rossi, Attilio Romita, Beppe Convertini e il duo Operapop. "Il mio primo dipinto è stato un ritratto di mia figlia, che avrà avuto 5 o 6 anni. Poi dopo un po’ mi sono ‘bloccato’. Ho ripreso a dipingere ‘seguendo’ Enzo Castellari, regista e amico che con la penna bic fa dei disegni incredibili. Io invece non sono bravo a disegnare. Preferisco dipingere, e giocare molto sui colori". Lo conferma il ritratto di Eastwood: su sfondo giallo la figura dell’attore è un tripudio cromatico: nero, bianco, rosso, arancione, ancora giallo, verde (gli occhi). "I miei quadri li posto anche su Facebook, e le critiche sono positive. Sono commosso dall’interesse suscitato dalla mostra. Ho ritratto due volte Eastwood, e poi Totò, Stallone, la Loren, la Antonelli... Poi ci sono i paesaggi, gli animali, i pagliacci. Quello che mi piace lo dipingo. E di solito più è difficile e più mi riesce meglio".

r. m.