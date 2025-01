Mozzarella scaduta: multata una pizzeria

Mozzarella scaduta, vino di visciola senza provenienza, carenze nelle certificazioni: multata per 5.500 euro una pizzeria di Jesi, nella quale sono stati accertati cinque illeciti amministrativi. È una delle operazioni effettuate mercoledì, durante i controlli interforze degli esercizi commerciali e del territorio, da Polizia di Stato, Polizia locale e unità cinofila.

Controlli disposti da Questura e Prefettura e coordinati dal dirigente Paolo Arena. Sono state 11 le attività verificate (dieci alla Galleria della Sima). Una ha presentato irregolarità: assenza della Scia, mancato aggiornamento del manuale Haccp, rinnovo dell’autorizzazione dell’insegna esterna e impianto audio privo della valutazione di impatto acustico.

Sequestrati cinque chili di mozzarella a julienne, scaduti di validità, e sei bottiglie di vino, che difettavano di origine e produzione. Il servizio in città era teso anche a prevenire i reati in materia di stupefacenti, predatori e incolumità pubblica. Aree verdi e zone sensibili passate al setaccio con il cane Hermes. Al parco del Vallato segnalato un 43enne del Bangladesh per una dose di hashish, poi sequestrata. Altre due dosi, invece, sono state recuperate vicino ad una panchina, abbandonate da ignoti alla vista delle divise. Controlli in strada: due multe per patente scadute, due licenze ritirate.