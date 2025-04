Multiplex Giometti, oggi e domani arriva: "Pink Floyd at Pompeii"

Nel 1971 i Pink Floyd furono la prima band a suonare a Pompei. Quel live diventò un leggendario film e un disco live imperdibile, due imprescindibili oggetti di culto che oggi rivivono al cinema. ‘Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’ di Adrian Maben sarà proiettato in decine di sale e multisale, tra cui la Giometti di Ancona, oggi (ore 18.30 e ore 20) e domani (ore 22.30), nella nuova versione restaurata in 4K e Dolby Atmos. Il 2 maggio uscirà per la prima volta come album live ufficiale ‘Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’. Nel tempo infatti sono uscite varie registrazioni e pillole del concerto, ma mai in versione completa Dolby Atmos e vinile.