"Multiverso ludico", luogo d’incontro per i giovani

Dall’idea di un gruppo di ragazzi di Jesi, è nata l’Associazione Culturale Ricreativa “Multiverso Ludico”. L’Associazione rappresenta un luogo d’incontro per gli appassionati dei giochi da tavolo di tutte le età e promuove il gioco come valore sociale di condivisione e rispetto reciproco. Multiverso ludico è ospitata dall’oratorio della Chiesa di San Sebastiano e tutti i venerdì sera a partire dalle ore 21 tanti amanti di questo hobby si riuniscono per divertenti serate di gioco aperte sia ai soci ma anche ai semplici curiosi. Tante sono le idee per il futuro, a partire dalle collaborazioni con le realtà del territorio.