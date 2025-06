Muore a 52 anni Simone Volpini: oggi era il suo compleanno

Città in lutto per l’improvviosa morte del 52enne Simone Volpini avvenuta proprio alla vigilia del suo compleanno.

L’ingegner Simone Volpini, jesino, era iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona e si occupava in particolare di ingegneria informatica. Da oltre 20 anni si dedicava allo sviluppo di applicazioni web e siti web, collaborando con agenzie di comunicazione e aziende come consulente per la progettazione e realizzazione di siti, e-commerce e formazione. Proprio oggi avrebbe compiuto 52 anni. Il malore improvviso, due giorni fa, purtroppo gli è stato fatale. Sotto choc gli amici e i compagni di ballo (era appassionato di latinoamericani) che hanno postato il loro dolore e l’incredulità sui social. I funerali non sono stati ancora fissati.

E tra i tanti ricordi quello del Circolo Fotografico Jesino Massimo Ferretti che "si unisce al dolore della famiglia di Simone Volpini per la sua prematura scomparsa. È stato nostro segretario, ha realizzato il nostro primo sito web, è stato un socio, amico e collaboratore di molti di noi. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore".