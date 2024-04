Muore schiacciato: domani l’addio a Pierino

Schiacciato contro un albero dalla motozappa in retromarcia: comunità in lutto per la morte di Pierino Pieralisi, 71 anni ancora da compiere. Sabato alle 10 nella chiesa Parrocchiale di San Marcello l’ultimo saluto a Pieralisi. La camera ardente è stata allestita ieri pomeriggio alla casa funeraria Casci Ceccacci di Passo Ripe (Trecastelli). Pierino Pieralisi lascia nel dolore la moglie Ivana, i figli Erika e Diego, la mamma Gisella e tanti amici, tutti distrutti dal dolore. Il 71enne mercoledì, nel tardo pomeriggio stava lavorando il suo terreno nella zona di Montelatiere con una vecchia motozappa ma ad un certo punto si è azionata la retromarcia che lo ha spinto indietro contro un albero e lo ha ucciso. Non c’è stato nulla da fare: il 71enne originario di Ostra è morto sul colpo a causa del manubrio della motozappa che, spingendo sul torace del pensionato, gli ha schiacciato lo sterno arrivando a colpire gli organi interni. I soccorsi sono stati tempestivi ma per lui non c’era già più nulla da fare.