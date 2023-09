Muore un mese dopo l’incidente

E’ morto in ospedale a un mese di distanza dall’incidente che l’ha visto coinvolto in una bella domenica di sole, con grande disperazione dei familiari che oggi piangono la perdita del loro caro. Era proprio il suo compleanno il 13 agosto scorso. A casa lo aspettavano per la festa. Aveva 75 anni Raul Pianaroli, osimano. Era in sella alla sua bicicletta nei pressi della statale 16, già in territorio di Porto Recanati, quando è avvenuto lo scontro con una moto. La dinamica dello schianto è tuttora da chiarire da parte dei agenti della Municipale di Porto Recanati intervenuti sul posto assieme alla task force di soccorritori. Pare che sia la bici che la motocicletta procedessero verso sud quando è avvenuta la collisione. Entrambi sarebbero rovinati a terra. Immediato il trasporto all’ospedale per tutti e due. In un primo momento le condizioni dell’osimano non sembravano molto gravi. Il personale medico ha ritenuto il trasporto immediato al nosocomio regionale di Torrette in eliambulanza. Il centauro invece è stato portato all’ospedale di Osimo. "Qualcuno ha assistito all’incidente stradale avvenuto domenica 13 agosto dopo la ditta Effetto Luce alle 9.30 circa in direzione porto Recanati? Mio suocero era come sempre in bicicletta e purtroppo è stato investito da una moto perdendo la vita. Gli è stato prestato soccorso. Quando la polizia è arrivata non ha trovato testimoni. Ora sta indagando la Procura. Grazie mille a chi vorrà aiutarci", è l’appello del genero, osimano, che l’altro giorno ha scritto sul gruppo di discussione più frequentato dai concittadini su Facebook e non solo. Vogliono sapere davvero cos’è successo quel giorno, da quando non hanno più potuto parlare con il loro Raul. I funerali, proprio per le indagini in corso, non sono ancora stati fissati dalle onoranze funebri Re.

Si dovrebbero tenere nella chiesa di Padiglione. Su quella bici Pianaroli ci passava ore intere, era appassionato. Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari: "Il nostro caro Raul purtroppo non ce l’ha fatta. Le nostre condoglianze", scrivono, come in un coro. Un tratto maledetto quello, che comprende i comuni di Castelfidardo, Loreto e Porto Recanati, dove, a un chilometro di distanza, esattamente due anni fa trovò la morte anche un agente di Polizia penitenziaria di Ancona, Antonio Cariello, 35enne residente a Camerano.

Silvia Santini