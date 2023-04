Muri colorati al parco del Vallato

Colorare i muri del parco del Vallato, arrivati 25 bozzetti in appena venti giorni per il concorso artistico lanciato fra i giovani. Tra questi ne sono stati scelti una dozzina. E oggi, dalle 10 in occasione dell’inaugurazione della seconda sede centro di aggregazione giovanile nella casetta del parco già un uso all’associazione camperisti, i ragazzi inizieranno a decorare. "Una scelta, quella di portare il Cag al Vallato, in un’area tanto spesso in passato all’attenzione delle cronache, che va nella direzione di potenziare, sul territorio, quelle attività che legano la sicurezza non solo e sicuramente non principalmente alle telecamere, ma alla presenza di presidi, all’attenzione, all’essere ’educante’ di una comunità", rimarca l’assessore ai servizi sociali Samuele Animali. Dai tre ai quattro pomeriggi a settimana gli educatori di Costess, che gestisce il Cag su incarico dell’Asp 9, e Cooss Marche saranno al Vallato. "L’intento – spiega Doriano Pela, coordinatore degli educatori Costess – è estendere l’attività, magari con iniziative specifiche, anche al mattino o nelle ore serali: pensiamo ad esempio ad un cinema all’aperto estivo. Ed essere via via una presenza non solo per i più giovani ma per tutte le fasce di età e la variegata realtà di chi frequenta il parco".