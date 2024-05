Musica live e apericena al Piazza Diaz: c’è "Leo. Maculan Band Show"

Musica e apericena questa sera (dalle ore 20) al Piazza Diaz 7 di Ancona. E’ qui che andrà in scena il ‘Leo Maculan Band Show’. Il gruppo è composto da Maculan, istrionico e apprezzatissimo animatore (in passato anche delle band di Umberto Smaila e Jerry Calà), Ricky Burattini, tastierista di fama a livello locale e nazionale, e dal batterista Danilo Brugnini. In programma c’è un ricco repertorio (oltre duecento i brani tra cui scegliere) con cui i tre rileggono alla loro maniera indimenticabili pagine musicali italiane ed internazionali, con l’obiettivo dichiarato di divertire il pubblico.