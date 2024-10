Musical e commedie alla Fenice

Il teatro La Fenice di Senigallia torna protagonista con musical, classici, commedie brillanti, eventi unici: sono quindici gli appuntamenti in calendario tra ottobre e aprile proposti per catturare l’interesse di un pubblico trasversale. Il sipario si apre il 31 ottobre con ‘Saranno famosi. Fame il musical’ che vede protagonisti, con testi in italiano, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario e Stefano Bontempi. La prima esclusiva regionale per la Danza è ‘Balance of Power’, in programma il 13 novembre, seguita il 23 novembre da ‘L’approdo’, un omaggio a Mario Giacomelli uno spettacolo a regia di Cinzia Scuppa e Simona Ficosecco, con selezioni di immagini di Katiuscia Giacomelli. Un work in progress che sarà allestito sulla spiaggia di velluto.

Il 27 novembre è il giorno di ‘Aspettando Re Lear’, un classico di William Shakespeare con regia e partecipazione di Alessandro Preziosi si presenta al pubblico con una scenografia imponente e un attraversamento della tragedia inedito, senza stravolgere i testi e la trama.

A regalare un’atmosfera natalizia l’11 dicembre sarà ‘Lo Schiaccianoci’, mentre ‘Perfetti sconosciuti’, in programma il 18 e 19 dicembre è il primo fuori abbonamento: uno spettacolo dove Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale, portando in scena l’adattamento di ‘Perfetti Sconosciuti’, con la partecipazione di Valeria Solarino. ‘Van Gogh Cafè Opera Musical’ è uno spettacolo musicale che si ispira alle opere e alla straordinaria vita del pittore Vincent Van Gogh, in programma venerdì 10 e sabato 11 gennaio; uno spettacolo che non è solo un musical ma un’esperienza multisensoriale. Il 25 gennaio è in programma ‘La Carmen’, balletto in due atti su musiche di Georges Bizet. Mercoledì 30 gennaio a Senigallia si torna a teatro per ‘Il Medico dei Maiali’, testo vincitore del Premio Nuove Senisibiliità 2.0 2022.

Uno spettacolo singolare, scritto e diretto da Davide Sacco, con la partecipazione di Luca Bizzarri. Il 22 febbraio appuntamento con l’anteprima nazionale di ‘Prova a Prendermi – il Musical catch me if you can’. Lo spettacolo avrà la sua residenza al teatro La Fenice, dove sarà interamente allestito e presentato in anteprima: il film del 2002 è stato campione d’incassi e dopo repliche in tutto il mondo, arriva per la prima volta nei teatri italiani dove a dar voce ae corpo ai divi del grande schermo sono Claudio Castrogiovanni che interpreterà Carl Hanratty (ruolo che fu di Tom Hanks) e Tommaso Cassissa, nel camaleontico ruolo di Frank Abagnale Jr (ruolo che fu di Leonardo Di Caprio). Mercoledì 7 marzo appuntamento con la commedia con lo spettacolo ‘Bollicine’ interpretato e diretto di Max Giusti. Uno spettacolo dove lo showman farà le sue confidenze al pubblico in sala, come si fa al tavolo di un bar, davanti ad un bicchiere di bollicine. Il 16 marzo ‘Sogno di una notte di mezza estate’, progetto coreografico della Compagnia Opus Ballet.

Il 21 marzo, ad inaugurare la primavera arriva la commedia sentimentale di Cesc Gay ‘Vicini di Casa’ che vedrà sul palco Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Il 5 aprile si chiude con ‘Il fu Mattia Pascal’, uno degli spettacoli più attesi della stagione che vedrà in scena 16 attori. Il calendario si chiude con ‘Sotto a chi danza’, in programma il 10 aprile alla Rotonda a Mare. Dal 9 al 16 ottobre prenderà il via la campagna abbonamenti riservata ai rinnovi, mentre da sabato 19 ottobre sarà aperta ai nuovi abbonati. I biglietti per ‘Saranno Famosi’ saranno in vendita da giovedì 24 ottobre, mentre la vendita per tutti gli spettacoli aprirà venerdì 1 novembre.