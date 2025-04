Nasce il Premio Hugo Pratt. Corto Maltese sbarca in porto

Un’estate dai mille volti quella che si prepara a vivere la spiaggia di velluto dove gli eventi saranno protagonisti ogni giorno e diretti a un pubblico trasversale. Il porto della Rovere farà da cornice alla prima edizione del premio Hugo Pratt, il celebre fumettista e scrittore autore della serie di Corto Maltese, il marinaio che abbandona rapidamente la vita legale per dedicarsi alla pirateria. Un contorno importante quello che per la spiaggia di velluto è un ritorno al Senigallia Awards, ma che da quest’anno sarà dedicato a uno dei più celebri personaggi dei fumetti oltre ad essere arricchito di un premio importante.

Protagonista dell’evento, sarà un’intera storia di Corto Maltese che verrà raccontata su dei pannelli che saranno affissi ai blocchi di cemento presenti lungo la passeggiata del molto di levante. Un evento singolare, un modo per toccare anche altre location oltre a quelle già note e rendere piacevole la passeggiate di turisti e senigalliesi che nelle serate afose cercano un po’ di refrigerio passeggiando sulla banchina di levante.

Si va sempre più delineando il calendario degli eventi estivi: i primi partiranno già a giugno, ma quella del 2025, salvo sorprese, non sarà un’apertura con il botto com’è stato per il 2024, quando con il raduno delle Harley Davidson Senigallia è partita con il sold out. Ma le previsioni sono molto positive, in città sono arrivati già i primi gruppi di studenti e altri sono previsti entro la fine dell’anno scolastico: la spiaggia di velluto torna quindi ad essere una meta ambita non solo dagli amanti del mare, relax e il divertimento serate, ma anche dai gruppi di anziani e studenti interessati alle bellezze artistiche della città. Dai tatuaggi allo sport, passando per la cultura e la musica fino all’enogastronomia, in città sarà difficile annoiarsi.

Tra le novità, oltre al premio Hugo Pratt, con le installazioni di Corto Maltese, c’è la Bobo Padel Summer Cup, una delle iniziative più attese in programma dal 4 al 6 luglio, ma il 6 luglio sarà anche il giorno del concerto degli Skunk Anansie, che arrivano dopo tre giorni di esibizione da parte dei big del Jazz come Ami Stewart e Noa.

Intanto al fine di offrire i migliori servizi alla cittadinanza, intende attivare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati, anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor per la copertura di parte dei costi di realizzazione delle iniziative (eventi e manifestazioni) programmate nell’anno 2025.