Natale, summit "ruvido" con i commercianti

E’ una proposta fatta di tanti eventi e allestimenti che va dall’inizio delle festività natalizie fino ai saldi di gennaio, una proposta "festosa", che non si risparmia, rivolta soprattutto ai bambini ma anche alla fascia giovane, quella portata dalla delegazione di Confcommercio Marche ieri in municipio a Osimo.

Alla presenza del sindaco Francesco Pirani e dell’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli, tra tutti, c’era una delegazione di commercianti del centro e non solo accanto al direttore di Confcommercio Marche centrali Massimiliano Polacco. La partenza della riunione, chiesta con insistenza dagli associati, è stata rude: "Il Natale doveva partire con gli allestimenti ieri, come in tuti gli altri Comuni", hanno detto i negozianti agli amministratori pubblici che hanno preso atto della sofferenza degli stessi e del rischio che corre Osimo di rimanere davvero senza feste, con tutte le conseguenze del caso, sia economiche, di indotto, che relative alla sfera emozionale.

Il primo cittadino ha garantito albero di Natale in piazza e luminarie con il passaggio in Consiglio comunale di dopodomani dove dovrà essere approvato con voto unanime la variazione da 120mila euro proprio per le festività. Con l’ok a quella ci sarà il via libera a tante proposte, magari da rimodulare. Tra tutte pare figuri il Villaggio di Babbo Natale, tanto apprezzato dalle famiglie. E’ possibile che con quel budget, ridotto rispetto all’anno scorso, diverse iniziative non potranno essere realizzate la l’associazione di categoria è fiduciosa.

"Osimo si merita un Natale adeguato. Tutti abbiamo convenuto sul fatto che la città è in forte ritardo per garantirlo. Da martedì mattina ci rincontriamo per studiarlo – ha detto Polacco -. Vorremmo creare anche tanta visibilità fuori Osimo e, come ribadito, siglare una proposta che vada oltre l’Epifania per dare impulso al settore moda che sta soffrendo".

Musi lunghi ma speranzosi all’uscita dell’incontro a porte chiuse durato più di un’ora. Una cosa è certa: tutti vogliono collaborare, uniti, per una città in cui si respiri aria di festa. Sarà un weekend lungo questo in attesa di martedì, anche perché diverse attività puntano molto sul Natale per la propria sopravvivenza annuale e non c’è crisi di maggioranza che tenga. Intanto sul sito del Comune è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per il mercatino nelle domeniche di dicembre (8, 15 e 22). A bussare alla porta del municipio anche diverse associazioni che ogni anno si impegnano, magari a titolo volontario, per l’organizzazione di eventi collaterali.

Silvia Santini