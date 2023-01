Migranti Ancona, dove vanno quelli della Ocean Viking e quando arriva la Geo Barents

Ancona, 11 gennaio 2022 - La Ocean Viking è ripartita poco prima delle 12. Sarebbero 17 i minori non accompagnati che hanno viaggiato a bordo della Ocean Viking, approdata ieri poco dopo le 21 al porto di Ancona: cinque in più del previsto, che hanno dichiarato la loro minore età solo al momento dello sbarco e del riconoscimento avvenuto sulla banchina 22 dello scalo dorico.

La nave Ocean Wiking, della Ong Sos Mediterranee, ha lasciato il porto di Ancona. La Ocean Wiking è stata la prima nave ad aver atraccato nel porto del capoluogo marchigiano con a bordo migranti.

Ocean Viking entrata nel porto di Ancona

Dove vanno i migranti della Ocean Viking

In attesa di ulteriori accertamenti i minorenni, 17 a questo punto, sono stati trasferiti in una struttura della Caritas a Senigallia (Ancona), insieme agli altri 12 coetanei. Gli attuali 20 adulti sono stati anche loro trasferiti in centri di accoglienza sparsi in tutte le cinque province delle Marche.

Quando arriva la Geo Barents

L'arrivo nel porto di Ancona di Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, con a bordo 73 migranti, dei quali 16 minori non accompagnati, è previsto per domani, giovedì 12 gennaio, alle 8 del mattino. Lo si apprende dall'organizzazione internazionale non governativa.

La testimonianza: “Naufraghi molto provati”

Molti migranti senza scarpe e calzini, con maglioni legati ai piedi per proteggersi gli arti dal freddo pavimento bagnato della nave sulla quale erano "ammassati, infreddoliti, tremolanti e provati” anche dal mal di mare sofferto durante il lungo tragitto in Adriatico tra onde molto alte. Queste le condizioni dei 37 naufraghi, tra i quali due donne, giunti ieri sulla banchina 22 del porto di Ancona a bordo della Ocean Viking, nella testimonianza di Marco, uno dei volontari della Croce Rossa Italiana saliti a bordo ieri sera per supportare il lavoro dei sanitari, per assistere i migranti e consegnare indumenti, scarpe, coperte per riscaldarsi, durante i tamponi e gli altri accertamenti, prima di essere rifocillati a terra e del trasferimento in centri di accoglienza temporanea nelle Marche.

Comunque, un “impatto forte, duro”, ammette Marco, vedere persone molto provate, i loro “occhi smarriti”. Poi la consegna delle calzature colorate arancioni, nere rosse, la vivacità e i sorrisi” soprattutto dei più giovani (17 si sono dichiarati minorenni e il più giovani ha 15 anni, ndr); tra i naufraghi una coppia (un uomo e una donna) di congiunti, sempre insieme e abbracciati per supportarsi durante il lungo viaggio e anche nell'uscita dalla nave. I controlli, stando a quanto si è potuto apprendere, non hanno evidenziato casi di emergenza sanitaria tra i migranti o la necessità di cure in strutture ospedaliere.