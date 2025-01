"Ne avevo 14 davanti a casa"

"Io allevo bovini allo stato brado all’interno del Parco del Conero. Anche se spesso trovi intere aree arate dall’azione dei cinghiali si tratta di pascoli e quindi non subisco danni diretti e non ho mai chiesto rimborsi. Mi sento di dire che l’Ente Parco comunque lavora bene tra selezione e catture anche se va detto che il numero dei capi però è davvero troppo consistente e questo crea pericoli costanti alla viabilità stradale. Gli incidenti sono tanti dalle nostre parti perché gli animali attraversano la Provinciale. Da me vengono turisti per soggiornare e mangiare in agriturismo e l’incidente è sempre dietro l’angolo. A me è capitato di rincasare la sera e trovare un branco di 14 individui davanti al portone di casa".