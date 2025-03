Nie Wiem, al via le iscrizioni fino al 28 aprile per il concorso "La poesia che si vede"

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a ‘La poesia che si vede’, quinta edizione del concorso internazionale di videopoesia organizzato dall’Associazione Nie Wiem di Ancona. Il concorso è una derivazione del ‘Corto Dorico Film Fest’ e del Festival di poesia ‘La Punta della Lingua’, e sarà presentato proprio all’interno di quest’ultimo. Il vincitore riceverà il Premio Franco Scataglini. Ogni autore potrà concorrere con un massimo due opere, in qualsiasi lingua. Le opere dovranno durare non più di 20 minuti, non dovranno essere state selezionate come finaliste nelle edizioni precedenti e non devono costituire filmati pubblicitari o industriali. Il termine per l’invio è il 28 aprile, su https://filmfreeway.com/LaPoesiaCheSiVede o https://festhome.com/festival/la-poesia-che-si-ved (iscrizione 10 euro).