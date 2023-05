Niente più mercato a Porta Valle

Mercato ambulante da spostare fuori dalle mura in occasione di eventi organizzati in centro, l’amministrazione comunale rivede la decisione della vecchia giunta Bacci. Addio dunque al mercato a Porta Valle. Nei giorni scorsi gli ambulanti avevano protestato per il trasloco a Porta Valle a causa degli eventi del Palio di San Floriano ed era previsto il loro spostamento nella stessa location anche per sabato scorso in concomitanza con l’iniziativa Vini & Vinili in piazza Federico II. Il sabato precedente c’era voluto l’intervento della polizia locale per rimuovere una ventina di automobili a Porta Valle e consentire il regolare svolgimento del mercato. Gli ambulanti viste le criticità non certo nuove hanno detto basta al trasloco fuori dalle mura e la giunta Fiordelmondo ha accolto le rimostranze. Il servizio per le attività produttive e sviluppo economico del Comune di Jesi ha stabilito che, a far data dal 20 maggio (sabato scorso, ndr) "in caso di iniziative che interessino una delle piazze del centro storico i posteggi vengano ricollocati nei posti disponibili della zona alta (del centro, ndr)". I banchi di piazza Federico II saranno spostati nelle piazze Colocci e Repubblica fino all’inizio di corso Matteotti (la parte non riqualificata).