"Niente rimpasti o cambi di deleghe"

Fuori una, dentro l’altra. L’avvicendamento tra Anna Maria Bertini e Marta Paraventi al Comune non dovrebbe cambiare alcun assetto, come una sostituzione speculare nel calcio. Gli effetti, benefici o meno, si vedranno presto. Unica, sostanziale modifica la delega del controllo di gestione del bilancio, una delega che la Bertini aveva e che adesso dovrebbe passare tra quelle dell’assessore, tra gli altri al bilancio, Zinni. Il cambio alla cultura dovrebbe calmare le acque in giunta: "In calendario non ci sono altre modifiche nella squadra e nelle deleghe" ha confermato Silvetti, l’allenatore della squadra.