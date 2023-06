Nino Rota Ensemble, magia delle grandi colonne sonore a Camerano

Torna la magia delle grandi colonne sonore di alcuni capolavori del cinema italiano. Merito del Nino Rota Ensemble, che si esibirà domani (ore 21, ingresso libero) in piazza Roma a Camerano. L’ensemble è un gruppo tutto al femminile composto di musiciste unite da una grande passione per la musica e per il cinema che si presentano in quartetto con voce, flauto, violino e pianoforte. Il nome scelto dal gruppo è dovuto a un omaggio che le musiciste vogliono fare al grande compositore italiano Nino Rota, autore di molte colonne sonore di film. 3 moduliDal ‘95 il gruppo ha svolto un’intensa attività concertistica affermandosi per capacità e originalità della formazione in molti paesi stranieri. Il repertorio propone le più celebri composizioni di grandi maestri italiani e stranieri, spaziando da quello classico alle pagine più belle scritte per film amatissimi e famosi.