"No alla perdita di una classe alla Gallizi"

Luca Serfilippi "dice no alla perdita di una classe e due insegnanti alla scuola materna Gallizi". "Quando diventerò sindaco – assicura il candidato del centrodestra – vorrei scongiurare l’ipotesi della riduzione di una classe che si sta delineando con la riorganizzazione dell’istituto Gallizi" dovuta, pare, ad un minore numero di iscritti.

"Per il prossimo anno scolastico – chiarisce il candidato sindaco Serfilippi – sarebbe prevista una revisione scolastica con la volontà di eliminare una classe così, da averne 5 invece delle 6 attuali". Soluzione che pare abbia scatenato malumori tra i genitori: "Una volta appresa la notizia – aggiunge Serfilippi – tra i genitori è scoppiata una rivolta che ha portato a generare un fortissimo dissenso". E ancora il candidato sindaco: "Scongiureremo questa ipotesi che andrebbe a ridurre la qualità e l’offerta educativa di una scuola importante come il Gallizi. Perdendo una classe ci sarebbe un indebolimento dell’assetto scolastico con la perdita di due insegnanti che sarebbero assegnate ad altre strutture scolastiche del territorio. Certe scelte vanno condivise con le famiglie per accogliere le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. . Il gruppo insegnanti va confermato poiché ha contribuito a rendere la scuola una struttura di rilevanza educativa". Buone notizie, invece, per un’altra scuola del territorio, la primaria Matteo Nuti, che proprio ieri ha ricevuto dal Gruppo Hera un assegno di 2500 euro come vincitrice di "Digi e Lode",’l’iniziativa che punta a sviluppare la digitalizzazione della didattica e, al tempo stesso, a promuovere i comportamenti sostenibili dei clienti di Hera. I 2.500 euro saranno utilizzati per acquistare materiali e attrezzature per sviluppare la didattica digitale: monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D, microscopi elettronici oppure mappamondi digitali, o sistemi per il coding. Come funziona Digi e Lode? Ogni volta che un cliente Hera attiva uno dei servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorre automaticamente a incrementare un punteggio ripartito tra le scuole del suo comune, originando una classifica.

Sul sito http://digielode.gruppohera.it/ , il cliente può anche decidere di attribuire il proprio punteggio a una specifica scuola. In questo caso i punti vengono moltiplicati per 5. I servizi attivabili sono l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, il Fast Check- up dei consumi, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera e l’iscrizione ai servizi online.