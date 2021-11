Ancona, 5 novembre 2021 - Sicurezza a rischio, il personale del pronto soccorso di Torrette si ferma per un flash mob. Una situazione divenuta insostenibile nelle ultime settimane e in particolar modo negli ultimi giorni. Tantissimi gli episodi di intolleranza, il campanello d’allarme di un quadro ormai fuori controllo. Prima un uomo portato in ospedale dalla polizia che stava diventando un pericolo ed è stato bloccato dal personale sanitario, ieri poi i problemi provocati da una coppia: "Si tratta di due persone apertamente no vax che hanno scatenato il caos assoluto in maniera scientifica – racconta uno dei medici in servizio al pronto soccorso di Torrette –. Si sono fatti registrare con un normale ‘Codice verde’ e poi hanno iniziato a creare scompiglio aggredendoci verbalmente. Volevano dimostrare di riuscire a farsi ricoverare e seguire dall’ospedale togliendo tempo e posti letto a chi ne ha davvero bisogno; di aver ricevuto cure e prestazioni diagnostiche senza averne la necessità e senza essere vaccinati o tamponati. È una strategia ben congegnata la loro, ma noi non siamo più disposti a essere carne da macello. Non è la prima volta che ci capita di avere a che fare con queste persone, segno che stanno mettendo in atto una strategia ben precisa per disturbare il nostro lavoro. È già successo e se qualcuno non interviene succederà ancora".

La coppia in questione ieri è stata denunciata: "Ho chiamato i carabinieri e chiesto loro di intervenire al più presto perché quei due stavano davvero seminando il caos in reparto – afferma il medico di ps –. Li ho denunciati per interruzione di pubblico servizio. L’altro giorno si è rischiata la tragedia quando un balordo fuori controllo ha cercato di impossessarsi dell’arma di un rappresentante delle forze dell’ordine. Alla fine è stato contenuto dal personale sanitario, noi siamo medici e infermieri, oss e ausiliari, non poliziotti o carabinieri, noi facciamo un altro lavoro». Veri e propri raid organizzati ad arte, stando a quanto riferito dai sanitari di Torrette: «Noi siamo in prima linea qui in ospedale – aggiunge un’altra dottoressa del ps di Torrette – e ormai abbiamo ben chiara la loro linea. Sono azioni che compiono attivandosi su alcuni canali social privati e a rimetterci siamo noi che stiamo al pubblico. I turni in ospedale, non solo per colpa di questi episodi certo, ma per la deriva generale, stanno diventando massacranti. O vengono presi dei provvedimenti oppure molti di noi lasceranno questo posto». Dall’inizio della pandemia i casi di intolleranza nei confronti dei sanitari, specie in pronto soccorso, si sono decuplicati. Il tempo degli ‘eroi’ e degli ‘angeli del soccorso’ sono ormai dimenticati. L’intolleranza la fa da padrona, a Torrette e in tutti gli altri pronto soccorso delle Marche.

Aggressioni violente si sono verificate anche a Pesaro ad esempio, da qui la decisione di organizzare un flash mob stamattina: "Abbiamo bisogno di aiuto – spiega un’infermiera –, subiamo aggressioni e noi questo non lo accettiamo più. Alle istituzioni chiediamo di fare di più prima che sia troppo tardi, prima che succeda qualcosa di veramente grave e di irreversibile".

Da qui il flash mob. Stamattina, attorno alle 10, per almeno un paio di minuti, tutto il personale in servizio si fermerà e si recherà davanti all’ingresso del ps tenendo le mani in alto come in segno di resa, ma al tempo stesso a significare una palese richiesta di aiuto. Di recente l’afflusso di pazienti in pronto soccorso è molto cresciuto e si sono spesso creati problemi legati al rispetto delle regole anti-Covid a causa degli spazi esigui e del mancato rispetto delle norme. Nessuno, ad esempio, controlla all’ingresso i Green Pass degli accompagnatori.