"Noi carabinieri vicini alla gente. Importante parlare con i ragazzi"

Lunedì 24 marzo i ragazzi della classe quinta della scuola primaria Falcone hanno vissuto un’esperienza davvero emozionante: hanno visitato la Caserma dei Carabinieri del loro quartiere, Brecce Bianche, accolti con attenzione e gentilezza dal Comandante della Stazione Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Caiazzo.

"La nostra scuola è intitolata al giudice Falcone, quindi nel corso dei cinque anni di scuola primaria attraverso attività di diverso tipo abbiamo sempre parlato dell’importanza della legalità che lui difendeva. Oggi andiamo a conoscere da vicino i Carabinieri e il fondamentale lavoro che fanno per i cittadini!" hanno spiegato i bambini prima di entrare.

Dopodiché hanno avuto l’opportunità di intervistare il Comandante: "Perché ha scelto questo lavoro?", hanno chiesto i piccoli cronisti, curiosissimi. "Lavoro qui da quasi 40 anni – ha risposto Caiazzo -. Mi piace quello che faccio anche se non sempre è facile gestire tutte le situazioni, ma fare il Carabiniere mi permette di stare vicino alla gente e di poter dare il mio supporto, di intervenire ogni volta che ce n’è bisogno. Inoltre per me è importante anche parlare con voi ragazzi del rispetto delle norme. La vostra presenza oggi è per tutti noi Carabinieri della Caserma motivo di grande orgoglio, significa che il nostro operato viene riconosciuto e apprezzato anche dai più giovani, che rappresentano il futuro della società".

Quindi il Comandante ha illustrato il lavoro che ogni giorno gli uomini e le donne in uniforme svolgono sia nei casi di emergenza sia quando un cittadino ha bisogno di trovare soluzioni per risolvere alcuni tipi di difficoltà.

"Ogni giorno ci impegniamo con passione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini" ha ribadito e anche gli altri Carabinieri presenti si sono dimostrati molto disponibili, rispondendo alla raffica di domande dei bambini interessati a capire come si svolgono nella pratica gli interventi.

Uno dei Carabinieri ha raccontato di aver salvato la vita di una donna in un incendio, per questo è stato premiato. Poi gli alunni sono stati guidati dal Comandante Caiazzo in un tour all’interno della Stazione, nata nel 1971, per esplorare da vicino i vari uffici, dove vengono fatte le denunce o le segnalazioni, la sala riunioni, la mensa, la stanza in cui vengono trattenute le persone poste in arresto, per scoprire la vita della caserma e il funzionamento degli equipaggiamenti. Infine hanno ricevuto un simpatico dono e qualche foto ricordo ha immortalato l’indimenticabile lezione di legalità dei Carabinieri.

Classe VAScuola Falcone Ancona