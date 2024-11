"Noi la bestia nera?. La Samb è forte..."

Si avvicina un altro derby per la Vigor. Uno di quelli difficili, sia da preparare sia da affrontare, ma pur sempre affascinante. Domenica, alle ore 14:30, i ragazzi di Aldo Clementi scenderanno in campo al "Riviera delle Palme" contro la Sambenedettese.

L’ambiente è in fermento ed i biglietti già disponibili. La prevendita dei tagliandi è già attiva nei punti vendita Vivaticket e nel sito www.ussambenedettese.it alla sezione "Ticket".

A Senigallia sono attivi i punti vendita: Tabaccheria Sabbatini in via Pierelli 19 e Club Viaggi in via Mercantini 5. La vendita per il Settore Ospiti (Curva Sud) sarà attiva fino alle ore 19 di sabato. Sarà possibile acquistare tagliandi anche per la Tribuna Centrale. Per l’acquisto saranno necessari i dati anagrafici completi (cognome, nome, data e luogo di nascita). La biglietteria ospite dello stadio rimarrà chiusa il giorno della gara. Il costo per il Settore Ospiti è di 10 euro, comprensivo dei diritti di prevendita.Tra i protagonisti ci sarà anche Gianfranco D’Errico. Il suo ultimo gol risale al match contro l’Avezzano, ma l’ italo argentino è più in forma che mai.

"Ho lavorato sodo e mi sento in bene - dice D’Errico -. Nel corso dell’estate mi sono preparato per evitare di ricadere negli stessi infortuni che in passato mi hanno limitato. Sono carico ed ogni volta che vengo chiamato in causa cerco sempre di trasferire la mia determinazione in campo. Purtroppo non sempre i desideri si trasformano in realtà, contro la Recanatese ad esempio ci è mancata un pizzico di cattiveria per chiudere i conti e perché no? Anche un po’ di fortuna".

Tutti sentono il peso di questo appuntamento, una tappa che ultimamente ha sorriso ai senigalliesi, ma D’Errico punta ad altro.

"È sempre bello giocare al Riviera, bello ed allo stesso tempo difficilissimo - afferma l’italo argentino -. Dicono che siamo la bestia nera della Samb… A noi interessa giocare bene e trovare punti importanti per continuare a coltivare un sogno".

D’Errico ha scritto la storia della Vigor, è divenuto una bandiera a suon di gol e prestazioni convincenti. Domenica sfiderà insieme ai suoi compagni l’amico Kerjota, per la prima volta avversario della Vigor. Anche il talento albanese ha segnato la storia rossoblu, in appena 2 stagioni ha regalato magie e giocate strabilianti, entrando di diritto nell’ olimpo dei giocatori più forti della storia del calcio di Senigallia. Una sfida per la classifica, per le ambizioni, ma Vigor - Samb è anche una sfida tra amici. Tanti, come quelli che Kerjota ritroverà domenica nel suo nuovo stadio, e tra questi c’è anche D’Errico.

"Sabah è un amico, ci sentiamo spesso, anche al termine della gara di Coppa di una settimana fa al "Riviera" ci siamo fermati a lungo a chiacchierare. Sono molto felice per lui, sta giocando molto bene in una piazza importante ed esigente come San Benedetto. Sta lasciando il segno, proprio come ha fatto a Senigallia nelle ultime 2 stagioni, questo testimonia il suo grande valore. Sarà bellissimo sfidarlo in campo - conclude D’Errico con un sorriso -. Spero che non sia ispirato come al solito, altrimenti saranno dolori".

Nicolò Scocchera