"Non sopporto più vedere tutto ciò"

Ancona – dice Ambretta Benvenuti, architetto, vicepresidente Ctp 2 – è presa a schiaffi continuamente, ma la città resiste. Vorrebbe spiccare il volo, ma non ci riesce, eppure è bellissima. Ho lavorato a progetti di riqualificazione del porto antico, conosco bene questa zona. Fui consultata dall’allora presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo Giampieri per ideare il tappetto rosso che si snoda fino all’Arco Clementino. Amo profondamente questi luoghi, per questo non sopporto di vedere che la storia è gettata alle ortiche" conclude l’architetto mentre continua la passeggiata nel porto storico assieme alla sezione dorica dell’associazione Italia Nostra.