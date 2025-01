Nonostante il commissariamento a Osimo in moto i servizi anti gelo

Nonostante il commissariamento del Comune di Osimo, le partecipate sono più che mai al lavoro per garantire agli osimani i servizi essenziali. "In attesa di eventuali, prossimi, cali delle temperature, sono tutti operativi i mezzi della Osimo servizi. Pronti per ogni evenienza", dicono dalla partecipata che in queste ore ha "messo in moto" tutti i mezzi anti neve e gelo. Si è svolto anche il saluto da parte della società ad Andrea Accorroni, da più di 30 anni responsabile del servizio scuolabus. Tante le segnalazioni per scarichi di rifiuti ingombranti, lasciati in fossi e nelle zone periferiche della città (da ultimo nei pressi del centro commerciale La coccinella), e immondizia lasciata fuori dai nuovi cassonetti del centro storico dove la raccolta puntuale dei rifiuti è in una fase avanzata della sperimentazione.