Notte Azzurra, anche una parete da arrampicata

Ben 69 associazioni e società sportive, 47mila metri quadrati occupati e 21 addetti tra i giardini pubblici, viale Cavallotti e l’area verde dell’antistadio dove sono attese 8mila persone nell’arco della giornata e della serata. Sono questi i numeri dell’undicesima edizione della Notte Azzurra che andrà in scena sabato pomeriggio dalle 17 con le sue dimostrazioni, esibizioni e momenti di intrattenimento. "Lo sport come stile di vita che assicura benessere – spiega l’assessore e vicesindaco Samuele Animali – ma anche come grande valore sociale: è questa la filosofia della Notte Azzurra che inizierà con le premiazioni di quelle società che hanno inserito le persone seguite dall’Asp9 e avviate ad una forma di sostegno e aiuto. Sarà presente anche un’atleta paralimpica anche se non è stato semplice visto che molti di loro sono proprio in questi giorni a Parigi". Tra le novità la presenza del club alpino italiano con una parete da arrampicata allestita proprio a ridosso del parco e il ritorno delle associazioni ippiche con i cavalli. "Da quando l’iniziativa è stata spostata ai giardini pubblici – spiegano ancora dal Comune – c’è la possibilità di dare maggior spazio alle associazioni e quindi alle prove per bambini, ragazzi e persone di ogni età. Sarà chiuso al traffico viale Cavallotti dall’altezza di via Montecarotto e anche via Staffolo così da permettere un sereno svolgimento dell’evento". Prima dell’evento l’associazione JesiClean ha organizzato l’evento di pulizia di parco e strade dai rifiuti he partirà alle 15 dal monumento di viale Cavallotti: "Chiunque voglia può partecipare a questa iniziativa di sensibilizzazione e cura della città" spiega per l’associazione Rosa Meloni. "Sul palco si alterneranno le scuole di danza che apriranno e chiuderanno l’evento – spiega Giorgia Cardinaletti che presenterà dal palco l’evento assieme a Giancarlo Esposto -. Quest’anno è stato eliminato lo spazio musicale per dare maggiore visibilità ad atleti e società sportive. Sarà una lunga maratona con tanti atleti da premiare". Ma non è tutto perché domani alle 17 a palazzo Bisaccioni si terrà un incontro "aspettando la Notte Azzurra". Si parlerà di Medicina sport e sana alimentazione – come spiega Carla Saveri – e del precario equilibrio che nutre fisico e mente". Interverranno tra gli altri: Sabrina Donati Zeppa docente di alimentazione e nutrizione umana all’Università di Urbino, le psicologhe Cristina Bruni e Giorgia Pellegrini e Annalisa Coltorti, preparatrice atletica della Nazionale di Scherma e del club scherma Jesi.

Sara Ferreri