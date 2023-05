’Notte dei musei’ tutta da vivere

Domani in occasione della "Notte dei musei" speciali iniziative e conferenze. A Palazzetto Baviera dalle 10,30, appuntamento con "Palazzo delle Meraviglie: il percorso per il recupero degli stucchi di Federico Brandani" con l’Architetto Cecilia Carlorosi, Soprintendente delle province di Pesaro e Urbino. Il Palazzetto sarà visitabile dalle 17 alle 23 con tariffa agevolata per tutti i visitatori. Palazzo del Duca sarà invece aperto dalle 17 alle 23 e sempre con tariffa agevolata per tutti i visitatori. Dalle 22 sarà possibile usufruire della guida gratuita per le mostre di Mario Giacomelli e Sue Park. Visionaria sala "Carlo Emanuele Bugatti" apre alle 16 con una visita guidata con Stefano Schiavoni. Il Museo di storia della Mezzadria "Sergio Anselmi", sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Riapre dalle 17 alle 23 anche l’Area Archeologica e Museo la Fenice. Alla Rocca Roveresca alle 21, Serge Plantereux terrà la visita guidata alla mostra "Chi ha paura del proprio riflesso? Una giornata con Charles Baudelaire", l’ingresso avrà il costo di 1 euro. Palazzo Mastai- Casa Museo Pio IX aprirà con orari straordinari dalle 21 alle 24.