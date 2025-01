Nove cantanti e due ballerini per una domenica tutta vintage

E’ partito il countdown per l’atteso spettacolo musicale "Ancona insieme…per una carezza: radio hits 70 80 90", che domenica (ore 17.30) trasformerà il Teatro Panettone in una grande sala da ballo vintage, tra luci scintillanti e gli indimenticabili successi di tre decenni. E’ l’evento solidale organizzato dal Lions Club ‘La Mole’ di Ancona, grazie all’idea e alla collaborazione del produttore, autore e regista Sabino Morra. Partecipando, inoltre, si potrà contribuire a una nobile causa: donare un cane guida a un non vedente. Tante canzoni, ma soprattutto tanti ricordi, tante emozioni e tanti sogni, che ben tredici artisti locali regaleranno al pubblico. Nove sono cantanti: Leo Maculan, Laura Anconetani, Mario Cacciani, Vanessa Chiappa, Giorgia Esse, Evin, Alessandra Losacco, David Mazzoni e Federica Grassoni. A loro si aggiungono due ballerine, Eleonora Bedini ed Eleonora Socci, e due dj, Marco Rutolo e Alberto Amicucci.

Lo spettacolo sarà un viaggio tra le classifiche radiofoniche che hanno segnato le vite di intere generazioni. Si partirà con gli anni Settanta, con il loro mix esplosivo di musica dance, funk e soul, per poi arrivare agli scintillanti anni Ottanta, dove il pop esplose in tutte le sue forme. Infine saranno gli anni Novanta ad essere protagonisti, con le loro varie forme di innovazione musicale e le loro nuove avventure sonore.

L’avvocato Maurizia Alessandra Sacchi, presidente del Lions Club Ancona La Mole, annuncia che sarà "un grande spettacolo che permetterà ai presenti di rivivere tre favolosi decenni, e allo stesso tempo di donare un cane guida addestrato ad una persona che non vede. Un cane guida può rendere più semplice la vita quotidiana di una persona con disabilità visiva e darle maggiore libertà. Che si tratti di semafori, scale o porte, un cane guida conduce la persona non vedente in modo sicuro nella vita di tutti i giorni. C’è una grande richiesta di questi animali, e una lista di attesa molto lunga. Per questo contiamo sulla sensibilità di tutti per riuscire nell’intento. In particolare, vorrei ringraziare Sabino Morra e tutti gli artisti che si esibiranno gratuitamente per la nobile causa".

Per informazioni e prenotazioni: 3491370068.