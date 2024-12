Numana, in piazza arriva il concerto della Corale Cristo Re

La Corale Cristo Re torna ad animare il Natale di Numana. Si esibirà per il tradizionale e attesissimo, da numanesi e non, concerto natalizio domenica alle 17, nella cornice della suggestiva piazza agghindata a festa tra luci e mercatini. Il repertorio spazierà tra tradizione ed innovazione nell’augurio di coinvolgere ed entusiasmare un pubblico eterogeneo e festante. Votato ai Christmas carrols infatti non mancherà di oscillare tra modernità e antico per scaldare i cuori dei presenti. La corale, diretta dal suo eclettico leader Alex Chellumbrun, sarà accompagnata da Dalila Maretti alle percussioni e Samuele Brunori. Sempre apprezzata per la grande energia e capacità di trasmettere forti emozioni, la Corale ha inserito negli ultimi mesi elementi nuovi e molto giovani che senz’altro ne manterranno alte queste sue caratteristiche.