Nuova linea bus, ecco "University Link". Dalla stazione a Medicina e Ingegneria

Università Politecnica delle Marche e Comune di Ancona insieme per fare sempre di più Ancona città universitaria. Questo il senso del nuovo servizio, "University Link", realizzato dalle due istituzioni per migliorare i servizi a favore degli studenti universitari grazie ad un efficiente collegamento che sarà attivato tra le facoltà di Monte Dago, Torrette e la città di Ancona. La nuova linea autobus, presentata ieri nel corso di una conferenza stampa presso la facoltà di Medicina, si aggiungerà alle altre linee già utilizzate dagli studenti universitari ed è il frutto di un protocollo sottoscritto tra Univpm, Comune di Ancona e Conerobus. Dopo soli tre giorni di attivazione la linea vede già più di 80 abbonamenti aperti per un tragitto che collega la stazione centrale con la Facoltà di Medicina, il Polo Monte D’ago e la stazione di Passo Varano per la durata di 25 minuti di percorrenza totale. Ad operare infatti saranno due mezzi pubblici in contemporanea.

"Un servizio che si aggiunge a quelli già esistenti – ha evidenziato Gianluca Gregori Rettore dell’Unvpm – che risponde anche ai nuovi corsi multidisciplinari che abbiamo realizzato come ’Med Tech’ (Medicine and Surgery) in cui una parte di medicina tradizionale è insegnata nella facoltà di medicina e una parte, ingegneria e informatica è insegnata nella facoltà di ingegneria. Ecco che diventa importante la presenza di un mezzo che unisca i due poli universitari".

Gli abbonamenti potranno essere attivati dagli studenti direttamente nelle facoltà grazie ai dipendenti Conerobus presenti presso le segreterie. Il costo sarà di 130 euro per 9 mesi e 150 per 12 mesi. L’università mette a disposizione di ogni studente 50 euro proprio con l’obiettivo di incentivare il trasporto pubblico. "Abbiamo utilizzato le esperienze passate sulla base anche di quanto riportato dalla componente studentesca – ha evidenziato l’assessore all’Università Marco Bottino – Da lunedì 30 settembre la nuova linea, che sarà attiva fino al 15 luglio, chiuderà l’anello con le altre linee urbane già esistenti per consentire agli studenti di muoversi rapidamente tra le stazioni e i poli universitari compreso il quartiere di Brecce Bianche".

Un quartiere dove risiedono molti studenti. "Un passo importante per il diritto allo studio – ha specificato Gianluca Ferri presidente del Consiglio studentesco – con una linea che sarà utile anche a tutti i cittadini per raggiungere dalle Brecce Bianche l’Ospedale di Torrette". L’obiettivo è anche quello di fare concorrenza all’uso delle auto e degli scooter che come ha specificato Giorgio Luzi, Ad di Conerobus "richiede l’istituzione di linee veloci e dirette".

Claudio Desideri