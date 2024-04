Nuova mensa, le ruspe demoliscono l’edificio su via San Giuseppe

Nuova mensa alla scuola Garibaldi, al via ieri la demolizione dell’edificio (plesso A) che si affacciava su via San Giuseppe. Una volta raso al suolo l’edificio che ospitava la biblioteca dei ragazzi si lavorerà per realizzare una nuova struttura annessa alla scuola Garibaldi per ospitarne il servizio mensa: avrà una "struttura portante in legno" e sarà ad "energia quasi zero". L’investimento di 917mila e 500 euro deriva da risorse dal Pnrr mentre a coprire i costi della demolizione è il Comune, con risorse proprie per 350mila euro a copertura anche di opere di completamento, accessorie e agli impianti speciali. Ieri mattina tanti jesini si sono fermati in via San Giuseppe, non senza nostalgia, ad osservare le ruspe al lavoro per demolire la struttura che tanti bambini negli anni ha accolto ed ospitato. Al posto dell’attuale edificio a un piano di 150 metri quadrati con passaggio di collegamento con la scuola, ne sorgerà uno nuovo su due piani da 230 metri quadrati ciascuno. Su due piani anche il nuovo passaggio tra i plessi.