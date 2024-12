Nuova mensa pronta entro un anno

"Entrano nel vivo i lavori per la nuova mensa della scuola Garibaldi, una delle più numerose della città. Sulla base del cronoprogramma dei lavori, sarà a disposizione della scuola nel giro di un anno". Così la giunta Fiordelmondo che aggiunge: "Sono in pieno svolgimento nell’area della primaria Garibaldi di via San Giuseppe i lavori di costruzione della nuova mensa a servizio della scuola. Completati gli scavi di sbancamento, sono stati realizzati i pali di fondazione che sosterranno poi il corpo di fabbrica". Un intervento di 1,3 milioni di euro, 970mila dei quali finanziati con fondi del Pnrr attraverso il quale sarà realizzata "una struttura in legno, ad elevata efficienza energetica e con una delle tecnologie costruttive più innovative in materia di sicurezza sismica". L’edificio per 180 alunni è distribuito su due piani, di 230 mq ciascuno (dunque più grande della precedente struttura), divisi tra area mensa, servizi e collegamento a entrambi i piani del plesso adiacente. "Pannelli fotovoltaici, pompe di calore e scelta di materiali ecologici garantiranno la riduzione di impatto ambientale" assicurano.