Nuovo circolo Arci nei locali in via Roma

"È con grande soddisfazione che comunichiamo la ripartenza di un nuovo circolo Arci nei locali storici della Casa del Popolo di via Roma, a Jesi". Così il comitato territoriale Arci Jesi Fabriano. "Nei mesi scorsi – spiegano – un comitato promotore ha espletato tutte le pratiche per costituire il nuovo ‘circolo Arci Martiri della Libertà’ e ha avviato il tesseramento al quale in via provvisoria hanno già aderito una sessantina persone, che lunedì sera si sono riunite in assemblea per avviare le attività vere e proprie e restituire alla città un luogo importante, sia per la memoria che custodisce che per le potenzialità di aggregazione sociale che rappresenta". L’assemblea ha eletto un nuovo comitato direttivo di 9 membri, che a sua volta ha nominato Rosanna Malatesta nuova presidente e Massimo Fiordelmondo, il papà del sindaco nonché ex presidente del consiglio comunale, segretario. La prima iniziativa sarà il prossimo 20 giugno: "Dopo il consueto omaggio della città ai sette Martiri di via Montecappone, che come tutti gli anni si svolgerà presso il cippo, ci si sposterà alle 20 nei locali del circolo in via Roma per un momento conviviale, a cui seguirà alle 21 un reading concerto con il Canzoniere dell’Anpi e Arci Voce".