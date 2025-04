Nuovo Rettore, la corsa sarà a due. Riccardo "Jack" Lucchetti sul gong. Sarà lui a sfidare il prof Quagliarini

"Vabbè, tanto ormai l’ho fatto, tanto vale che lo metta pure sulla mia pagina social: mi sono candidato a rettore di UNIVPM". Riccardo Lucchetti, docente di econometria all’Università Politecnica delle Marche, ha deciso di presentare la sua candidatura alle elezioni accademiche del successore Gian Luca Gregori fissate per il prossimo mese di giugno. Lo ha fatto proprio sul gong finale, a poche ore dalla scadenza dei termini, ossia l’altro ieri. Sarà lui a contendere la poltrona di Magnifico Rettore del prestigioso ateneo dorico all’altro, unico candidato su cui sembrava si fossero convogliati gli interessi di tutto il mondo accademico anconetano, il professor Enrico Quagliarini, docente di grande valore al vertice dell’ingegneria civile. Proprio questa condivisione d’intenti ai vertici di via Menicucci (la sede temporanea del Rettorato, in attesa che il plesso originario, in piazza Roma, torni a splendere dopo i lavori, appena iniziati, per il restyling del vecchio edificio, dichiarato inagibile anni fa) potrebbe aver spinto Lucchetti a rendersi disponibile come alternativa. Non è chiaro se quella del docente di economia e commercio possa essere considerata una ‘candidatura di disturbo’ rispetto a quella di Quagliarini, segnalata appunto come condivisa al netto di un accordo di continuità tra la vecchia e la nuova gestione. Sta di fatto che non sarà un’elezione scontata a un solo candidato, ma una scelta tra due. Lo stesso Lucchetti oltre ad aver annunciato la sua scelta, comunicando anzi la candidatura presentata proprio mercoledì pomeriggio. Nel post pubblicato sul suo profilo, dove compare come ‘Jack Lucchetti’, il professore di econometria (l’applicazione di metodi statistici e matematici all’analisi dei dati economici) non solo ha comunicato la sua scelta in maniera abbastanza curiosa, ma addirittura ha inserito un link con il suo programma, qualora venga scelto come nuovo Magnifico Rettore della Univpm, in 5 punti fondamentali "ai quali tengo, sul resto sono pronto a discutere" scrive Lucchetti. Riassumendo i punti della sua campagna, il suo obiettivo è smontare la retorica mercatista, considerata tossica, no alla concorrenza con gli altri atenei marchigiani, considerati troppi, la priorità a ricerca e didattica, sì a una generale sburocratizzazione e cosa fare per coprire il buco di bilancio: "Prima di tagliare borse di dottorato e assegni di ricerca bisognerà esplorare soluzioni alternative" scrive Lucchetti descrivendo il suo programma prima di chiudere il documento in questo modo: "Ho allegato un mio curriculum, ma esiste la rete, googlatemi pure". Il post di Lucchetti, pubblicato l’altro ieri, ha ricevuto un certo gradimento, con oltre centro commenti e centinaia di ‘like’.

p.cu.