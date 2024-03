Ocean Viking, nessun cambio: arriva domani

Alla fine è arrivato l’ok del Viminale allo sbarco a Catania, ma solo per i 23 superstiti del naufragio di mercoledì (60 i dispersi secondo le testimonianze dei sopravvissuti), in condizioni di salute critiche dopo una settimana in mare. Per gli altri 336 migranti a bordo della Ocean Viking la destinazione resta Ancona, il porto inizialmente assegnato, dove dovrebbe arrivare domani sera. Le immagini girate al porto etneo danno l’idea dell’odissea passata: alcuni dei 23, adagiati sulle barelle, avvolti in coperte, sono stati trasferiti con autoambulanze negli ospedali cittadini. È stata una motovedetta della Guardia costiera a portarli a terra dalla nave umanitaria che non ha attraccato e successivamente ha proseguito verso Ancona.

"È urgente individuare un porto più vicino alla posizione attuale della Ocean Viking. Come ha dimostrato Carola Rackete, quando una legge è ingiusta, è giusto disobbedire". Lo scrive l’Ambasciata dei Diritti Marche Associazione Odv a proposito dell’imbarcazione diretta ad Ancona. "Perché tanta disumanità? - attacca l’Associazione -. A cosa serve infliggere tanta sofferenza alle persone? C’è una sola risposta: alla propaganda della fortezza Europa". "Il porto di

Ancona è stato assegnato alla nave Ocean Viking, che trasporta a bordo 350 naufraghi salvati, che ora sono in condizioni di stremo fisico e psicologico, - ricorda - ci sono anche numerosi minori non accompagnati e donne in stato di gravidanza. Una volta sbarcati, dovranno intraprendere un viaggio via terra in autobus", conclude l’Ambasciata dei Diritti chiedendo un porto più vicino di Ancona alla nave.