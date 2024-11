Oggi due iniziative per i bambini

Ultimo giorno per visitare il Parco Zoo Falconara prima della pausa invernale. Oggi sono in programma due importanti eventi per conoscere meglio il mondo degli animali. Due eventi dedicati ai più piccoli e che, proprio per soddisfare le loro esigenze di divertirsi e conoscere, si legano ai festeggiamenti di Halloween. Alle 11 spazio a ‘Caccia alle zucche’, un divertente gioco a squadre per preparare gli arricchimenti di alcuni animali ospiti della struttura (prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del giardino zoologico). L’altro gioco avrà luogo invece il pomeriggio ed è ‘Halloween allo zoo’: l’Aia del Contadino verrà allestita con ragnatele, zucche e fantasmi e lo staff didattico mascherato da pipistrelli e lupi accoglierà i bambini dalle 14 alle 16 con mascherine da colorare, angolo delle foto e trucca-bimbi a tema. Da domani e per tutti i mesi di dicembre, gennaio e febbraio il Parco Zoo Falconara rimarrà chiuso al pubblico. Riaprirà ai visitatori a marzo 2025. Questo dopo una stagione 2024 che è stata assolutamente straordinaria, considerate le nascite di animali, le specie ospitate ma anche i visitatori, come sempre nell’ordine delle 50mila unità.