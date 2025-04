Olimpiadi di primo soccorso. Il liceo Da Vinci arriva secondo

Il progetto Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti ha l’obiettivo di diffondere la cultura del soccorso tra i giovani e si sviluppa attraverso attività di formazione sul primo soccorso dedicata agli studenti del quarto anno di scuola secondaria superiore, in collaborazione con istituti scolastici presenti su tutto il territorio nazionale. La manifestazione, giunta alla terza edizione, nasce sul modello delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana che, da quasi 30 anni, l’Associazione porta avanti come momenti di fondamentale esercitazione, formazione e confronto tra i volontari di tutta Italia.

L’installazione delle postazioni di gara nel centro storico della città ospitante (Fabriano) ha favorito, inoltre, il coinvolgimento di tutta la popolazione locale e, dunque, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione alla cultura del soccorso. La squadra del liceo Leonardo Da Vinci di Jesi che ha partecipato alle Olimpiadi di Primo Soccorso dopo 8 ore di formazione a scuola rivolte a tutta la classe, era formata da alcuni studenti della 4° A (Pecci Edoardo Maria, Memè Riccardo, Giordani Rocco, Possanzini Edoardo, Morosini Ettore, Rotatori Luisa, Pierandrei Caterina, Bartolucci Elisa). La gara si è tenuta sabato 5 aprile nel centro storico di Fabriano. Gli studenti jesini si sono classificati secondi nella classifica generale delle Olimpiadi (tecniche di primo soccorso, BLS) e al primo posto nel Premio Giovani (come approccio alla pari). Pur con poca formazione, sono stati quindi bravissimi. Alcuni di loro entreranno in Croce Rossa Comitato di Jesi.