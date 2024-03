Oneri di urbanizzazione ancora inviariati

Nel comune di Ancona restano ancora invariate le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione, in attesa delle determinazioni stabilite dalla nuova Legge urbanistica regionale approvata alla fine del 2023 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2024, che prevede, tra l’altro, una serie di agevolazioni tariffarie per l’incentivo degli interventi di rigenerazione urbana. L’articolo 34 della nuova Legge urbanistica della Regione Marche (L.R. 19/2023) stabilisce che la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, approva le tabelle parametriche e i criteri per la determinazione del costo di costruzione “anche attraverso la determinazione dei coefficienti e parametri volti ad agevolare e incentivare gli interventi di rigenerazione urbana”.