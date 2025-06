"Ora pensate agli studenti e ai lavoratori"

"Milioni di investimento per l’hub di Migliarina, ora si pensi anche a residenti, lavoratori e studenti della Riviera". Nel giorno del taglio del nastro del binario dedicato al 5 Terre Express, il Comitato dei pendolari delle Cinque Terre (con i Comitati di tutta la Liguria) in una lunga lettera alle istituzioni torna a battere i pugni sul tavolo per avere migliorie al servizio, soprattutto in termini di orario dei treni lamentando "l’assenza di condivisione delle scelte, anche per l’orario estivo che scatterà il 14 giugno". Lungo e dettagliato l’elenco delle richieste di interventi nell’orario delle linee sulla Riviera per "tappare buchi anche di ore" e rendere più agevole gli spostamenti fra Levante, Cinque Terre e Val di Magra. Da qui ad esempio la richiesta di eliminare i ’buchi’ di orario dei La Spezia-Sestri Levante, "teoricamente a cadenza oraria, ma attualmente con una lacuna. Dal regionale 12218 alle 8:15 – scrive il Comitato – si passa a quello delle 10:15, manca il 12220 delle 9:15, assenza che impedisce a chi deve recarsi verso il Tigullio o Genova da Bonassola, Framura, Deiva, Moneglia, Riva, di poter arrivare a Sestri in tempo per prendere il treno da Spezia delle 9:50 per Genova Brignole, che arriva a Sestri alle 10.25". Sempre riguardo la direttrice Spezia-Sestri Levante la richiesta di attivare anche nei feriali il regionale 12322 delle 6 operativo solo la domenica, per il treno 3261 delle 9:50 da Spezia il "ripristino delle soste a Riomaggiore e Monterosso", per il 3286 da Spezia delle 21:45 la riattivazione nei giorni feriali (ora solo sabato e domenica).

Nelle richieste dei pendolari non solo variazione di orario ma anche modifiche alle percorrenze come il prolungamento del Genova Brignole-Spezia Centrale fino a Sarzana o Santo Stefano Magra, per permettere di raccordarsi ai treni da e per Milano via Pontremolese e Tirrenica. "Necessario poi un treno con partenza alle 0.55 da Sestri Levante per Spezia con sosta in tutte le stazioni". Fra i nervi scoperti c’è il problema del rientro a casa la sera tardi dei pendolari addetti alla ristorazione nelle Cinque Terre. Per loro sarebbe necessario "almeno uno treno alla sera per Spezia Migliarina: proponiamo il prolungamento fino a Migliarina del Regionale 12247, partenza da Levanto 23:28. Non ultimo, l’attestazione a Spezia Migliarina dei treni per gli studenti provenienti dai borghi della Riviera iscritti alle scuole di via Fontevivo. "L’orario estivo prevede l’attestazione dei 5 Terre Express a Migliarina, a uso dei turisti: sarebbe grave non provvedere con altrettanta solerzia alle necessità dei residenti e lavoratori della ristorazione in riviera, sul cui lavoro si basa il turismo in virtù del quale sono stati stanziati milioni per creare l’Hub di Migliarina".

C.Mas.