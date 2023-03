"Ora sei un angelo, buon compleanno Ricky"

Gli auguri e le lacrime si mescolano nella giornata in cui Ricky avrebbe compiuto 40 anni. Riccardo Allegrini è morto martedì in seguito a un terribile incidente mentre era in sella al suo scooterone nel fare rientro a casa da sua moglie Michela e dalle sue adorate figliolette di 3 e 6 anni. Riccardo Allegrini, operaio di Monsano, non ha raggiunto il traguardo dei 40 anni per appena due giorni, ma in tanti hanno voluto ricordare ieri il 9 marzo, giorno in cui Riccardo è nato. Ed ecco che in quella che doveva essere una giornata speciale sgorgano lacrime e addii ricordando sempre la solarità di questo ragazzo buono e amante dello sport. Da ragazzino era appassionato di ciclismo e dello sport in generale. L’ultimo saluto potrebbe tenersi domani. Oggi sul suo corpo dovrebbe essere effettuata l’autopsia per capire se prima dell’investimento della ragazza (per fortuna non ferita gravemente) che, in via Sant’Antonio, camminava a bordo strada e prima di finire contro un palo e contro un albero, possa aver avuto un malore. "So che gli auguri ti arrivano e ci ascolterai ovunque tu sia con quel sorriso bello che hai tu...tanti auguri di buon compleanno Ricca’... Ora sei un angelo..." Scriveva ieri nel profilo Facebook di Riccardo Elisabetta. "Auguri ragazzone mio, proteggi le tue splendide donne da lassù" scrive Giordano. Non mancano le lacrime cariche di nostalgia del fratello Michele che usa poche parole ma cariche di affetto: "Mi manchi fratellone mio". Forte la rabbia per l’ennesimo incidente mortale su questa strada (il terzo in poco più di dieci anni se si considera anche il primo tratto di Fontedamo- via della Figuretta) stretta e buia di notte, pericolosa anche in auto per chi non la conosce. "Parliamo di una strada extraurbana – spiega il sindaco Roberto Campelli addolorato per la morte di Riccardo – che non può quindi avere l’illuminazione di un centro urbano. Ha il limite dei 50 orari ma difficilmente viene rispettato. Periodicamente ci sono controlli anche con l’autovelox ma li facciamo con il personale che può avere un piccolo Comune come il nostro". Sara Ferreri