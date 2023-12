"Orgoglioso di aver riunito una figlia alla mamma"

"Grazie Tajani per essere qui. Hai fatto un gesto importante nel prenderti cura di una mamma che voleva rivedere la propria bimba che da quattro anni non vedeva". Sono le parole di don Aldo Buonaiuto al vicepremier accolto ieri, assieme a sua moglie Brunella, in una chiesa di San Nicolò densa di commozione. Don Aldo Buonaiuto che ieri festeggiava i suoi 25 anni di sacerdozio ha voluto il ministro e sua moglie per il battesimo della piccola Sara di 5 anni, la cui mamma nigeriana, vittima della tratta, è stata accolta nella casa della comunità Papa Giovanni XXIII. Ma si trattava di un doppio battesimo: anche una bimba di 6 mesi nata in un barcone di migranti ha ricevuto il sacramento, tenuta dai padrini Santo e Francesca Versace. Don Aldo ha ricordato l’interessamento del ministro degli Esteri nel ricongiungimento familiare che ha portato al Battesimo di ieri. "La mamma era convinta di trovare in Europa il lavoro – ha spiegato il sacerdote - invece ha trovato il dramma, il calvario. Poi dentro questi drammi, Maria, che porta il nome della Madonna, ha avuto la forza di reagire, ha partorito il secondo figlio e per salvare la creatura è scappata in treno. È scesa in una stazione a Chiusi e si è vista sola, scoppiando a piangere. Una ragazza, che era stata a sua volta accolta nella nostra comunità, le si è avvicinata e le ha chiesto perché piangesse. Ho fame, la sua risposta. Ci hanno contattato ed è stata accolta nella nostra casa, rinascendo. Così è nata la vita nuova di Maria che il ministro ha fatto sua, attivandosi nel ritrovare la figlia che stava con la nonna nel frattempo morta. Ora la famiglia è qui". Don Aldo ha anche ringraziato Santo Versace e la moglie per essere stati padrini della seconda bambina, della Costa d’Avorio. "Santo è fra i maggiori sostenitori del nostro Oratorio e della Onlus Pacem in terris".

"Oggi è una giornata di grande festa perché celebriamo l’Immacolata concezione di Maria e perché battezziamo due bambine che arrivano da una zona di grande sofferenza" ha aggiunto il vescovo Francesco Massara.

Si è detto "orgoglioso del risultato" raggiunto dalla Farnesina il vicepremier Tajani che ha ricostruito: "Ho conosciuto Maria nel corso di una visita che ho fatto il primo aprile alla comunità di don Aldo. Mi sono trovato di fronte a una situazione che non avevo mai avuto prima: una donna disperata mi si è inginocchiata e un po’ in inglese un po’ in italiano mi ha chiesto aiuto. Aiuto per ritrovare la figlia che era nel suo Paese. La Farnesina si è subito attivata e da qualche settimana la bambina è felice con la mamma".

Sara Ferreri