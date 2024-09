Orti Pace, aveva droga: nei guai un 28enne

E’ seduto su un muretto nascosto dalla vegetazione, i poliziotti gli arrivano alle spalle lui cerca di nascondere la droga sotto la pianta del piede: nei guai 28enne somalo con regolare permesso di soggiorno. E’ accaduto giovedì alle 16 agli Orti Pace. In azione volanti del commissariato che hanno controllato e poi segnalato per uso personale stupefacenti il 28enne. Alla vista dei poliziotti he dalla salita del Montirozzo hanno scavalcato la balaustra il 28enne in evidente stato di agitazione, tentava in fretta e furia di nascondere qualcosa sotto le scarpe. Era un involucro con hashish (1,10 grammi). Ma non è tutto: i poliziotti hanno anche denunciato a piede libero uno jesino 57enne per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il creditore titolare di una ditta individuale, jesino 52enne, in forza di un decreto ingiuntivo chiedeva il pignoramento mobiliare di 8 elettrodomestici. L’ufficiale giudiziario, ha eseguito l’atto nominando il 57enne quale custode giudiziale dei beni mobili pignorati. Ma l’istituto vendite giudiziarie ha trovato solo 6 degli 8 beni pignorati: mancavano una lavastoviglie e un frigorifero.